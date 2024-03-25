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25 марта, 18:13

Политика

США расширили антироссийский санкционный список

Фото: 123RF/tupungato

Минфин США распространил антироссийские санкции на 18 компаний и двух граждан. Об этом сказано в сообщении ведомства.

Так, под санкции подпали Тимур Буканов и Игорь Кайгородов, а также 15 базирующихся в РФ компаний и три иностранные организации из ОАЭ, Кипра и Эстонии.

Включенным в этот список заморозят активы в США и запретят американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес.

Ранее США ввели санкции против двух граждан и двух компаний из РФ. Речь идет о группе организаций "Структура" и Агентстве социального проектирования. Также ограничения затронули двух россиян, которые якобы связаны с обеими фирмами, Илью Гамбашидзе и Николая Тупикина.

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Сюжет: Санкции
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