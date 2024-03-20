20 марта, 17:09Политика
США ввели санкции против двух граждан и двух организаций из РФ
Фото: 123RF/mermolenko
США ввели санкции против двух граждан и двух организаций из России. Об этом указывается на сайте американского Минфина.
Речь идет о группе компаний "Структура" и Агентстве социального проектирования. Также ограничения коснулись двух физических лиц, которые якобы связаны с обеими фирмами, Илью Гамбашидзе и Николая Тупикина.
Включение в санкционный список влечет за собой замораживание активов на территории США, а также запрет гражданам и фирмам из Америки вести бизнес со включенными в ограничительный перечень.
Ранее в зарубежных СМИ рассказали, что часть союзников Вашингтона уверены, что вторичные санкции США за связи с Россией являются превышением полномочий. Такие ограничения позволяют Штатам наказывать зарубежные компании за ведение бизнеса с подпавшими под ограничения российскими фирмами.
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