Новые санкции США затронули компании еще шести стран, помимо РФ

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Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против компаний из Азербайджана, Бельгии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Словакии и Турции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно опубликованному документу, компании, подпавшие под ограничения, работают или работали с секторами экономики РФ, поддерживающими деятельность военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Так, ограничения распространились на зарегистрированную в Брюсселе финансово-инвестиционную группу GIF SA, а также на трех физических лиц, проживающих в столице Бельгии – Романа, Руслана и Виктора Лабиных.

Также под санкциями оказалась словацкая компания Carovilli Trading Sro из Братиславы. Рестрикции еще коснулись азербайджанской компании Lahic Energy Mahdud Masuliyyatli Camiyyati и связанных с ней Евгения Алиева и его сына Джахангира Алиева. Из КНР в новом списке американского Минфина числится 21 компания, из Турции – 17, из ОАЭ – 3.

Ранее США ввели антироссийские санкции против физлиц и организаций. Согласно информации Минфина, в санкционный список попали 29 физических лиц, более 250 юридических и 16 морских судов.

В американском министерстве финансов утверждают, что новый пакет антироссийских санкций нацелен на оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ и ее "программы создания химического и биологического оружия", а также якобы снабжающих ее физических и юридических лиц из третьих стран.