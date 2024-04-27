Песков: РФ будет преодолевать возможные санкции ЕС против российского СПГ

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Россия будет искать пути для преодоления возможных санкций Евросоюза в отношении поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что продолжаются попытки выдавливания России с энергетических рынков и переход на более дорогие рынки. Представитель Кремля добавил, что это прежде всего выгодно США и ряду других стран.

"Для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ. Мы, разумеется, в любом случае будем искать пути преодоления этих незаконных препон", – заявил Песков.

По его словам, такие санкции будут проявлением незаконной и недобросовестной конкуренции.

Песков добавил, что эвентуальные рассуждения насчет возможных санкций ЕС в отношении СПГ-проектов РФ вряд ли уместны. Он призвал дождаться, какие именно рестрикции попытаются ввести европейские политики.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем на встрече с другими министрами иностранных дел в Люксембурге сказал, что Евросоюз планирует включить в 14-й пакет антироссийских санкций ограничения на поставки сжиженного природного газа.

Кроме того, в Австрии планируют полностью отказаться от российского газа к 2028 году. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер уже направила законопроект об обязательстве диверсификации для поставщиков газа представителю правительства.

