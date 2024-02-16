ЕС закупил у РФ нефти и газа на 29 млрд евро в 2023 году

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Страны Евросоюза закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более 29 миллиардов евро в 2023 году. Россия продолжала поставлять в ЕС углеводороды, не находящиеся под санкциями. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Eurostat.

Отмечается, что товарооборот стран ЕС с РФ в прошлом году уменьшился в стоимостном выражении в 2,9 раза по сравнению с 2022 годом. Относительно "досанкционного" 2021 года оборот взаимной торговли двух сторон снизился в 2,8 раза. По итогам 2023 года импорт российских товаров в 27 стран ЕС составил 50,64 миллиарда евро, а экспорт ЕС в Россию – 38,32 миллиарда евро.

ЕС ввел 12 пакетов санкций против РФ с февраля 2022 года, объемы разрешенной торговли последовательно сокращались. По данным Еврокомиссии, примерно 147 миллиардов евро из "досанкционного" товарооборота с РФ оказались под введенными ограничениями.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) отметили, что в 2023 году экспорт товаров из РФ в Европу составил 84,9 миллиарда долларов. К Европе здесь отнесена Белоруссия, что во многом объясняет расхождение, объяснил старший научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли РАНХиГС Александр Фиранчук.

Статистический учет в разных странах может различаться из-за ряда факторов, поэтому довольно сложно получить точную картину, добавил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. В пример он привел нестыковки в сроках регистрации экспорта и импорта, оценках таможенной стоимости, расхождения в классификации товара, фактор ограничений в доступе к официальной статистике.

Там указано, что ЕС продолжает вывозить из России черные металлы, металлы платиновой группы, продукты неорганической химии, никель, алюминий, удобрения. В оставшемся же экспорте ЕС в РФ крупнейшей статьей является фармацевтическая продукция (примерно 23%).

Подчеркивается, что Евросоюз ввел эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов, но поставки российского трубопроводного газа и СПГ не были затронуты ограничениями. Между тем временное разрешение по импорту российской нефти морским путем было предоставлено Болгарии, а поставки по нефтепроводу "Дружба" в Чехию, Словакию и Венгрию были выведены из-под рестрикций.

"На горизонте ближайших десятилетий Россия останется партнером Евросоюза в сфере энергетики, но ее доля будет на уровне 5–15%, не более", – заявил заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев.

Фиранчук добавил, что в сфере ядерного топлива РФ – "значимый игрок" еще со времен СССР. По его мнению, ЕС и США не смогут отказаться от российского топлива. Удобрения, в свою очередь, официально исключены из санкционного списка, потому что ЕС не хочет ухудшать положение местных фермеров, заметил эксперт. То же самое, по его мнению, с металлами.

Уточняется, что экспорт европейских фармацевтических продуктов в Россию увеличился на 8% в прошлом году. Фиранчук напомнил, что ЕС объявлял, что гуманитарная часть поставок не является целевой для санкций.

В СМИ сообщалось, что страны Евросоюза могут утвердить 13-й пакет антироссийских санкций 19 февраля. Это может произойти по итогам встречи глав МИД государств сообщества в Брюсселе.

Добавлялось, что ЕС предложил добавить в 13-й пакет санкций против РФ 193 физических и юридических лица. При этом изначально речь шла о 118 физических и юридических лицах.

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