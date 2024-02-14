ЕС может одобрить 13-й пакет санкций против РФ 19 февраля – СМИ

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Страны Евросоюза (ЕС) могут утвердить 13-й пакет антироссийских санкций 19 февраля. Об этом сообщает портал EUObserver.

По его информации, это может произойти по итогам встречи глав МИД государств сообщества в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что ЕС предложил добавить 193 физических и юридических лица в 13-й пакет антироссийских санкций. Согласно проекту документа, изначально организация хотела добавить 118 физлиц и юрлиц, однако позже обновила список.

До этого стало известно, что постпреды стран ЕС 14 февраля начнут согласование 13-го пакета санкций против РФ, которые могут включить в себя экономические и персональные ограничения. Планировалось, что санкции могут быть введены в действие до 24 февраля.

В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал, что страна выступает против новых антироссийских санкций ЕС и не допустит дополнительных ограничений на сотрудничество с Россией в сфере энергетики и атомной промышленности. Венгрия считает, что санкционная политика провалилась, в связи с чем в стране не видят смысла принятия новых санкционных пакетов, отметил Сийярто.

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