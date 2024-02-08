США распространили антироссийские санкции на четыре компании из ОАЭ и Либерии

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США распространили антироссийские санкции на три компании из ОАЭ, одну из Либерии и нефтяной танкер под флагом Габона, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

В частности, речь идет о базирующихся в Арабских Эмиратах компаниях Zeenit Supply and Trading Dmcc, Talassa Shipping DMCC, Oil Tankers SCF Mgmt FZCO, танкере NS Leader и зарегистрированной в Либерии компании NS Leader Shipping.

В Вашингтоне считают, что эти организации и судно были вовлечены в схему нарушения лимита цен.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель, говоря о предстоящем 13-м пакете санкций против РФ, подтвердил, что ограничения коснутся многих физических лиц и организаций.

В прессе при этом писали о планах стран Евросоюза утвердить новый пакет ближе к 24 февраля 2024 года – двухлетию с начала спецоперации на Украине. Немецкое издание тогда сообщало, что в 13-й санкционный пакет ЕС намерен включить более 200 российских физических и юридических лиц. Для его вступления в силу необходимо получить поддержку от всех 27 стран – участниц ЕС.

Кроме того, в новом пакете антироссийских санкций, вероятно, не будет новых запретов на импорт, отмечали журналисты.

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