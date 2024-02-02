Кандидат в премьеры Грузии заявил, что страна продолжит пресекать обход санкций против РФ

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Грузия намерена и дальше пресекать попытки обхода санкций против России. Это следует из правительственной программы кандидата в премьер-министры республики Ираклия Кобахидзе.

"В части поддержки исполнения международных санкций (против РФ. – Прим. ред.) продолжится деятельность, направленная на пресечение использования территории Грузии в целях обхода санкций", – цитирует заявление ТАСС.

Контролировать попытки обхода санкций будут компетентные органы Грузии. Система мониторинга была признана международными партнерами страны, говорится в документе.

В правительственной программе Кобахидзе также говорилось, что Грузия продолжит разрешение конфликта с РФ мирным путем. Из документа следовало, что, помимо европейской интеграции страны, главной задачей Грузии останется восстановление ее территориальной целостности и укрепление суверенитета.

