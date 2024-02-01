Партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатуру Кобахидзе на пост премьера

Фото: РИА Новости/Sputnik/Александр Имедашвили

Правящая партия "Грузинская мечта" на съезде выдвинула на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который занимал должность председателя партии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного председателя и основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили.

Отмечается, что на съезде правящей партии Кобахидзе поблагодарил делегатов и подчеркнул, что "пост премьер-министра – особая ответственность". Кроме того, он заявил, что грузинское правительство останется в прежнем составе, кроме министра обороны Джуаншера Бурчуладзе. Кандидат в премьер-министры добавил, что Бурчуладзе сам захотел покинуть должность.

Также в ходе мероприятия было единогласно решено назначить на пост председателя "Грузинской мечты" Ираклия Гарибашвили, который 30 января подал в отставку с должности премьер-министра.

Ранее вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе подтвердил, что в стране рассматривают кандидатуру Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии. Он также поблагодарил Гарибашвили за его работу.

Со слов Талаквадзе, официальное оформление состоится 1 февраля.

О том, что Гарибашвили уходит с должности премьера Грузии, стало известно 29 января. Он рассказал, что ему поступило предложение стать лидером правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".