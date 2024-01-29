Премьер Грузии заявил, что покидает свой пост

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в понедельник, 29 января, покидает свой пост. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, он получил предложение возглавить правящую партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". В связи с этим 1 февраля состоится съезд, уточнил политик.

Ранее в СМИ сообщалось, что Гарибашвили и глава правящей партии Ираклий Кобахидзе поменяются должностями на съезде партии 1 февраля. Уточнялось, что Кобахидзе будет премьером и политическим секретарем партии.

До этого парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили, так как за это проголосовали менее 100 депутатов парламента. За импичмент главе государства выступили 86 депутатов, против – один.

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