Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту

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Менее 100 депутатов парламента Грузии проголосовали за отстранение президента Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС. По этой причине импичмент не состоялся.

За импичмент главе государства выступили 86 депутатов, против – один. Чтобы отстранить президента, необходимо как минимум 100 голосов из 150.

Зурабишвили в августе и сентябре 2023 года во время зарубежных рабочих визитов провела представительское полномочие в сфере внешней политики, не получив согласия правительства, и тем самым нарушила Конституцию страны.

Правящая партия Грузии заявила о начале процедуры импичмента из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ кабмина. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал это решение справедливым.

Конституционный суд Грузии впоследствии признал президента страны нарушившей закон, что разрешает начать процедуру импичмента.