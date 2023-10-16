Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте президента

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Конституционный суд Грузии признал президента страны Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что разрешает начать процедуру импичмента, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя КС Мераба Турава.

Решение суда еще должен утвердить парламент голосами ста депутатов. У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если парламент утвердит решение, президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента.

Как отметил Турава, Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября текущего года во время зарубежных рабочих визитов провела представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила Конституцию.

Правящая грузинская партия 1 сентября заявляла о подготовке процедуры импичмента Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ кабмина. Отмечалось, что для проведения процедуры необходимо получить поддержку от 100 депутатов.

Позже премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал справедливым решение "Грузинской мечты" о начале импичмента. Также он выразил огорчение в связи с тем, что глава государства демонстративно нарушает закон.

7 сентября председатель "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе отмечала, что фракция смогла собрать 80 подписей для начала процедуры импичмента.