Правящая в Грузии партия набрала 80 подписей для начала процедуры импичмента

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Правящая партия Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" набрала 80 подписей для начала процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили, заявил председатель фракции Мамука Мдинарадзе.

"У нас уже есть 80 подписей. Все (депутаты. – Прим. ред.), которые физически находятся на месте, подписались за начало импичмента президента. Большинство в этом вопросе едино", – передает ТАСС слова депутата.

Мдинарадзе сказала, что сейчас требуется нотариальное подтверждение представителя "Грузинской мечты" в Конституционном суде Грузии. Он добавил, что парламентским комитетом по процедурным вопросам будет проверена подлинность подписей депутатов. После этого их направят также в суд. В течение месяца суд рассмотрит заявление. Далее за две недели парламент должен будет проголосовать за импичмент.

Партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" 1 сентября заявила о подготовке процедуры импичмента Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ кабмина. Чтобы довести процедуру до завершения, требуется поддержка 100 депутатов.

Позже премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал справедливым решение "Грузинской мечты" о начале импичмента Зурабишвили. Также он выразил огорчение в связи с тем, что глава государства демонстративно нарушает закон.