Премьер Грузии одобрил решение о начале импичмента президенту

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал справедливым решение правящей партии "Грузинская мечта" о начале импичмента президенту Саломе Зурабишвили, сообщает РИА Новости.

Он выразил огорчение в связи с тем, что глава государства демонстративно нарушает закон. По его словам, власть должна быть примером и защищать закон в целом, подавая тем самым пример другим.

"Поэтому решение, принятое правящей партией, было абсолютно справедливым. После заявления президента о том, что страна не заслуживает статуса, помните ли вы чье-либо возмущение, чью-либо озабоченность, критику или чей-то протест?! Так что все это для меня легко объяснимое лицемерие, это унизительно и оскорбительно для нашего народа", – заявил Гарибашвили.

Он добавил, что ранее лично отправил Зурабишвили официальные отказы на зарубежные визиты. Премьер объяснил, что этому решению послужила критика президента в отношении власти. Она обвинила правительство в бездействии в процессе выполнения европейских рекомендаций и сообщила, что Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, поскольку не заслужила этого.

По словам Гарибашвили, после таких заявлений не нужны никакие доказательства того, что доверие потеряно.

"С моей стороны было бы, конечно, несправедливо делегировать ей какие-то полномочия, выслушав это заявление", – заключил он.

Ранее стало известно, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" готовит процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ кабмина.

По словам председателя партии Кобахидзе, для доведения импичмента до конца требуется поддержка 100 депутатов. Соответственно, без голосов радикальной оппозиции перспективы исполнения у него нет.

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