Правящая партия Грузии готовит импичмент президента из-за визитов в ЕС

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Правящая партия Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" готовит процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ кабмина. Об этом сообщил председатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

По его словам, для доведения импичмента до конца требуется поддержка 100 депутатов. Соответственно, без голосов радикальной оппозиции перспективы исполнения у него нет.

"Однако, несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента", – цитирует Кобахидзе ТАСС.

Ранее Georgian Airways решила больше не пускать в свои самолеты президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как та объявила авиакомпании бойкот.

В начале мая Владимир Путин отменил указ 2019 года, запрещающий полеты между Россией и Грузией авиакомпаниями РФ. Утром 19 мая из Москвы в Тбилиси прибыл первый самолет. Рейс выполнила авиакомпания "Азимут".

В этот же день Росавиация одобрила Georgian Airways полеты между Москвой и Тбилиси. После этого президент Грузии Зурабишвили объявила Georgian Airways бойкот и призвала жителей страны не пользоваться услугами перевозчика. По ее словам, авиакомпания хочет обогатиться, используя государства.



Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways из-за возобновления рейсов в РФ