В ОП спрогнозировали развитие ситуации на фоне процедуры импичмента в Грузии

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Член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал начало проведения в Грузии процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили, сообщает RT.

По его словам, такая новость в первую очередь говорит о том, что в Грузии есть определенное внутриполитическое напряжение.

"Мы знаем, что согласно Конституции и в целом внутриполитической конфигурации президент Грузии – больше такая представительская должность с достаточно ограниченными функциями. Но тем не менее неоднократно видели, как именно президент выступала неким проводником западной позиции в контексте внутри политических и внешнеполитических решений, которые в Грузии принимались", – отметил эксперт.

По его мнению, решение о начале импичмента может стать определенным триггером и спровоцировать дестабилизацию общественно-политической ситуации.

Данюк отметил, что в республике есть определенная часть электората и политические силы, которые аффилированы с Западом. В первую очередь речь идет о сторонниках политика Михаила Саакашвили. Как отметил эксперт, они используют подобные поводы, чтобы выходить на протесты, причем постоянно получают информационную, политическую и дипломатическую помощь от стран Запада.

Эксперт отметил, что есть два сценария, по которым могут развиваться дальнейшие события. Он предположил, что либо получится в очередной раз договориться и сохранить тонкий баланс, либо президента отстранят, но это станет триггером для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. В этом случае в Грузии снова начнутся протесты и недовольство.

"И я не исключаю, что Запад в этот раз попытается ситуацию дожать", – заключил он.

Ранее стало известно, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" готовит процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ кабмина.

По словам председателя партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе, для доведения импичмента до конца требуется поддержка 100 депутатов. Соответственно, без голосов радикальной оппозиции перспективы исполнения у него нет.

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