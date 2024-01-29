Премьер Грузии и глава правящей партии поменяются должностями 1 февраля – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе поменяются должностями на съезде партии 1 февраля. Об этом сообщает "Имеди".

По данным телеканала, решение было принято 24 января на заседании политсовета правящей партии, тогда было решено провести съезд партии 1 февраля.

Уточняется, что Кобахидзе будет премьером и политическим секретарем партии.

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили в августе и сентябре 2023 года во время зарубежных рабочих визитов провела представительское полномочие в сфере внешней политики, не получив согласия правительства, и тем самым нарушила Конституцию страны.

Правящая партия Грузии заявила о начале процедуры импичмента из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ кабмина. Гарибашвили назвал это решение справедливым.

Позднее менее 100 депутатов парламента Грузии проголосовали за отстранение Зурабишвили, поэтому импичмент не состоялся. За импичмент главе государства выступили 86 депутатов, против – один. Чтобы отстранить президента, необходимо как минимум 100 голосов из 150.

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