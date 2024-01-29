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29 января, 17:03

Политика

В Грузии подтвердили, что рассматривают Кобахидзе в качестве кандидата на пост премьера

Фото: Sputnik/РИА Новости/Александр Имедашвили

В Грузии рассматривают кандидатуру Ираклия Кобахидзе на пост главы правительства страны вместо Ираклия Гарибашвили, сообщил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе в эфире "Имеди".

"Команда провела собеседование. На посту премьер-министра рассматривается кандидатура Ираклия Кобахидзе <…> благодарю Ираклия Гарибашвили за его работу", – сказал он.

По словам вице-спикера парламента, официальное оформление будет 1 февраля.

О том, что Гарибашвили уходит с должности премьера Грузии, стало известно в понедельник, 29 января. Он рассказал, что ему поступило предложение стать лидером правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

До этого в СМИ распространилась информация, что Гарибашвили и Кобахидзе поменяются должностями на съезде партии 1 февраля. Уточнялось, что Кобахидзе будет премьером и политическим секретарем партии.

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