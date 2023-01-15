Вице-премьер Грузии исключила возможность военной поддержки Украины

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Причиной, по которой Грузия отказалась оказывать Украине военную помощь, является нежелание быть втянутой в конфликт. Об этом сообщила вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани.

"Грузинские власти не допустят, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние", – цитирует ее ТАСС.

Цулукиани уточнила, что страна не станет оказывать военную поддержку ни одной из сторон конфликта. Грузия, уточнила она, пережила достаточно вооруженных конфликтов, чтобы вновь не становиться участником подобного.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что украинские власти призывали сторонников опозиционных партий развернуть второй фронт против РФ. Он также предположил задуматься о развитии событий в случае, если бы опозиционеры находились у власти в Грузии. Политик считает, что оппозиция могла бы привести Грузию к потере суверенитета, в результате чего страна была бы передана под контроль РФ.



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