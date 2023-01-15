Артиллеристы ВС РФ наносят до 25 ударов в сутки по противнику на Запорожском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Командир одного из артподразделений Вооруженных сил России рассказал об интенсивности ударов ВС России по позициям ВСУ на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

"Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20-25 раз ежедневно", – заявил собеседник агентства.

Командир уточнил, что артиллерия работает круглосуточно. По его словам, военнослужащие работают сменами.

Ранее командир новейшего танка Т-90М "Прорыв" рассказал о своих впечатлениях от использования машины в условиях спецоперации. Он высоко оценил его защиту, приборы наблюдения и огневую мощь.

До этого в Минобороны рассказали об уничтожении позиций ВСУ гаубицами "Мста-СМ2". Боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.

ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов в ДНР и Запорожской области

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