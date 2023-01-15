Российская армия задействовала в спецоперации на Украине новейший танк Т-90М "Прорыв"

Фото: Минобороны РФ

Российские войска использовали новейший модернизированный танк Т-90М в зоне спецоперации на Херсонском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

"Заранее были подготовлены цели, даны координаты. По этим координатам четко отработали по приказу вышестоящего командования. Цели были поражены", – приводит издание слова командира танка Алексея.

Другой командир танка, Руслан, заявил, что Т-90М "Прорыв" применяется уже несколько месяцев. По его словам, танк зарекомендовал себя как надежная и удобная машина. Он рассказал, что экипаж внутри танка надежно защищен, а ему, как командиру, не нужно вылезать и перезаряжать крупнокалиберный пулемет, так как это можно сделать изнутри.

Руслан высоко оценивает и усовершенствованные приборы наблюдения танка. По его словам, все происходящее вокруг на 360 градусов он может наблюдать на компьютере. Военнослужащий отметил и возможность получать информацию от соседних танков, не выходя при этом на связь.

Механик-водитель Денис заявил, что танк Т-90М "Прорыв" – лучший из применяемых Россией в спецоперации. Он подчеркнул, что по своим характеристикам танк намного превосходит технику ВСУ.

"Он лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою", – резюмировал Денис.

Ранее сообщалось, что армия России получила очередную партию танков Т-90М "Прорыв". Задачу гособоронзаказа в срок выполнил "Уралвагонзавод".

Экипажи модернизированных танков Т-90М готовятся к работе в зоне спецоперации

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