Российская армия получила очередную партию танков Т-90М "Прорыв"

Фото: Минобороны РФ

"Уралвагонзавод" поставил Минобороны новую партию танков Т-90М "Прорыв". Об этом сообщает пресс-служба концерна в своем телеграм-канале.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров подчеркнул, что задача гособоронзаказа была выполнена в срок.

"Работники нижнетагильского завода – лучшие специалисты в области танкостроения. Сегодня подтверждением их мастерства являются одни из самых современных танков в мире – Т-90М "Прорыв", – передают его слова в пресс-службе.

Уточняется, что на новейших Т-90М установлены новая башня, динамическая защита нового поколения и новая пушка, а также современные средства связи и более мощный двигатель. Кроме того, танки оснащены современной аппаратурой, которая позволяет эффективно поражать цели.

Ранее сообщалось, что Минобороны получило от "Уралвагонзавода" партию модернизированных танков Т-72Б3М. Специалистам удалось улучшить маневренность машин, огневую мощь и уровень защищенности. Новая защита повышает эффективность применения бронемашины при боевых действиях с массированным применением противотанкового оружия.

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