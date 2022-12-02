Минобороны РФ получило партию модернизированных танков Т72Б3М

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" поставила Минобороны РФ партию модернизированных танков Т-72Б3М, сообщает ТАСС.

Работы по модернизации Т-72Б выполнялись в рамках государственного оборонного заказа. Обновления затронули практически все системы, в результате чего улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности.

Новая защита повышает живучесть и эффективность применения бронемашины не только при ведении общевойскового боя, но и при боевых действиях с массированным применением противотанкового оружия. Кроме того, модернизированные Т-72Б3 оборудованы новой системой управления огнем, которая автоматизирует процесс подготовки выстрела и в разы повышает точность стрельбы.

В танке есть форсированный двигатель В-92С2 мощностью в тысячу лошадиных сил с системой автоматического контроля параметров работы силовой установки и автоматического регулирования теплового режима. Двигатель разработали специалисты "ЧТЗ-Уралтрак".

По словам старшего мастера по ремонту оборудования механосборочного цеха "Уралвагонзавода" Олега Белоусова, России сейчас особенно нужна их помощь, поэтому работы ведутся в особом режиме.

"Объемы производства увеличились, цехи работают круглосуточно. Коллектив настроен по-боевому. Все понимают, что это важно и нужно. Все что от нас зависит – сделаем!" – сказал он.

В мае "Уралвагонзавод" отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М "Прорыв". Настоятель храма Димитрия Донского протоиерей Иоанн Брагин освятил бронемашины. Кроме того, на финальном этапе подготовки боевых машин в них были вложены рисунки и письма детей танкостроителей и православные иконы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!