"Уралвагонзавод" отправил в российские войска эшелон с новой партией танков Т-90М

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Уралвагонзавод" отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М "Прорыв", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Иоанн Брагин освятил бронемашины. Кроме того, на финальном этапе подготовки боевых машин в них были вложены рисунки и письма детей танкостроителей и православные иконы.

"Это символы нашей поддержки российским воинам, знак уважения и веры в их мужество", – пояснил лидер молодежной организации Уралвагонзавода Иван Кукарцев.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников. Кроме того, в районе населенного пункта Степное Херсонской области была перехвачена тактическая ракета "Точка-У".

Также сообщалось, что ракетчики и артиллеристы РФ в течение ночи с 13 на 14 мая поразили свыше 500 объектов ВСУ. В частности, они поразили 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в Любомировке Херсонской области, а также 23 артиллерийских подразделения.

До этого сообщалось, что российская артиллерия за день уничтожила 14 пунктов управления и одну зенитную установку С-300 Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские военные поразили 358 районов сосредоточения живой силы и техники противника.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

