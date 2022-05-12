Российская артиллерия уничтожила установку С-300 ВСУ под Харьковом

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российская артиллерия за день уничтожила 14 пунктов управления и одну зенитную установку С-300 Вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделениями артиллерии поражены 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях <...>. В Харьковской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300", – сообщил он.

Кроме того, российские военные поразили 358 районов сосредоточения живой силы и техники противника.

Ранее российская авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения С-300 в районе Одессы и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Харьковской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.