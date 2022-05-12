В Кремле направили в МО РФ вопрос об обмене украинских военных с "Азовстали"

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Кремль переадресовал вопрос о возможности обмена находящихся на заводе "Азовсталь" военных ВСУ на российских военнопленных к Минобороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

11 мая вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что Киев предложил обменять раненых украинских военных на "Азовстали" на военнопленных РФ.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что беспрецедентные меры России при участии ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК) позволили завершить гуманитарную операцию по эвакуации мирных жителей с "Азовстали".

По инициативе руководства РФ 6 мая была проведена операция по эвакуации гражданских лиц, которых удерживали украинские националисты на территории "Азовстали".

Ситуация обострилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.