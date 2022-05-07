В МО РФ заявили, что благодаря мерам РФ завершена эвакуация мирных граждан с "Азовстали"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что беспрецедентные меры России при участии ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК) позволили завершить гуманитарную операцию по эвакуации мирных жителей с "Азовстали".
"Благодаря принятым руководством Российской Федерацией беспрецедентным мерам, при активном участии представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста, сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан из металлургического комбината "Азовсталь". За период проведения операции (с 5 мая 2022 года) удалось спасти 51 человека (18 мужчин, 22 женщины, 11 детей), в том числе 7 мая 2022 года – одного человека", – отметил он.
По его словам, медицинская и психологическая помощь была оказана каждому спасенному.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что все мирные граждане эвакуированы с "Азовстали" в Мариуполе.
По инициативе руководства РФ 6 мая была проведена операция по эвакуации гражданских лиц, которых удерживали украинские националисты на территории "Азовстали".
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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