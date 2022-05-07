Воздушно-космические силы России уничтожили склад боеприпасов в ДНР. В Минобороны также сообщили, что российские средства ПВО за ночь сбили 13 беспилотников и три ракеты "Точка-У".

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