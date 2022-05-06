Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов четыре физических лица

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Министерство юстиции России исключило из реестра СМИ-иноагентов четыре физических лица. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В соответствии с распоряжениями Минюста России от 6 мая 2022 года из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Жилкин Владимир Владимирович, Лютов Александр Иванович, Грезев Александр Викторович и Пигалкин Илья Валерьевич", – говорится в сообщении.

Решение было принято на основании заявлений об исключении из документов, поступивших от уполномоченных органов власти.

В конце апреля Минюст впервые исключил двух физических лиц из реестра СМИ-иноагентов. Решение коснулось члена движения "Голос" (признано НКО-иноагентом) Аркадия Любарева и руководителя фонда "Голос-Поволжье" Людмилу Кузьмину.

Между тем в будущем в России может появиться единый реестр иноагентов, который заменит собой четыре существующих. Законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах, готовит профильный комитет Госдумы.

