Минюст РФ впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

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Министерство юстиции России исключило из списка СМИ-иноагентов члена движения "Голос" (признано НКО-иноагентом) Аркадия Любарева и руководителя фонда "Голос-Поволжье" Людмилу Кузьмину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля 2022 года из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна", – говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что соответствующее решение было принято на основании их заявлений об исключении, а также по итогу рассмотрения документов, представленных уполномоченными ведомствами.

Ранее Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналистов Алексея Венедиктова и Александра Невзорова. В перечень СМИ-иноагентов также попали российский издатель и радиоведущий Сергей Пархоменко, Владимир Воронов, Екатерина Лушникова, Виктор Вахштайн, Ярослав Сироткин и Артур Асафьев.

