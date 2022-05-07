Глава Крыма заявил, что Херсонскую область освободили от украинских националистов

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Херсонской области больше нет подконтрольных Украине органов власти. В Крым приезжают жители сопредельных с ним территорий, добавил РИА Новости Аксенов.

"У нас коллеги были из Мелитополя, и педагоги были, и представители медицинского сообщества. И просто граждане обращаются ко мне за помощью. У нас активно развиваются связи, взаимодействие налажено", – сказал глава республики.

Ранее сообщалось, что секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, обращаясь к жителям Херсонской области, заявил, что Россия пришла в регион навсегда.

"В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают", – сказал Турчак.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными под полный контроль взята вся территория Херсонской области.