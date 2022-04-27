В МО РФ заявили о захвате украинского полевого склада с вооружением

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Вооруженные силы РФ захватили порядка 1 тысячи единиц вооружения в полевом складе во время отступления украинских войск в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ.

В основном на складе были обнаружены советское вооружение, советские ракеты экспортного варианта, иностранные образцы противотанкового вооружения Javelin и NLAW, стрелковое вооружение зарубежного производства, переносные зенитные ракетные комплексы стран НАТО, а также противотанковые управляемые ракеты немецкого производства.

Ранее сообщалось, что расчеты противовоздушной обороны перехватили в небе над Курской областью украинский беспилотник.

По словам губернатора региона Романа Старовойта, инцидент произошел ночью. Никто не пострадал. Разрушений также нет.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.