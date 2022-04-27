Киев хочет манипулировать ситуацией вокруг "Азовстали" в своих интересах – Захарова

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Киевский режим хочет манипулировать ситуацией вокруг "Азовстали" в своих интересах и использует ее в качестве козыря в рукаве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

Она пояснила, что для этого Украина использует находящихся на заводе людей.

"Владимир Зеленский считает, что надо иметь некий козырь в рукаве, страшный, кровавый, но в его понимании это такая вот карта, которую можно бесконечно разыгрывать", – подчеркнула она.

Ранее Владимир Путин согласился с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к организации эвакуации мирных жителей Мариуполя с завода "Азовсталь". Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик пояснил, что управление ООН по координации гуманитарных вопросов проведет соответствующие обсуждения с Минобороны РФ.

До этого Путин в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем напомнил, что украинские власти не позволяют находящимся на территории "Азовстали" сдаться. Российский лидер отметил, что отдал приказ об отмене штурма завода.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.