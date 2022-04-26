В ООН заявили, что Москва согласилась с участием ООН и МККК в эвакуации с "Азовстали"

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Владимир Путин согласился с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к организации эвакуации мирных жителей Мариуполя с завода "Азовсталь", заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.

"Президент согласился, в принципе, с привлечением Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе", – говорится в его заявлении по итогам встречи генсека ООН Антониу Гутерриша с президентом РФ.

Дюжаррик пояснил, что управление ООН по координации гуманитарных вопросов проведет соответствующие обсуждения с Минобороны РФ. Он выразил надежду, что они позволят реализовать достигнутые Гутерришем в Москве договоренности.

В ходе встречи с Владимиром Путиным 26 апреля в Москве Антониу Гутерриш отметил, что ООН совместно с Международным комитетом Красного Креста готова за два-три дня провести оценку ситуации на "Азовстали" для организации эвакуации мирных жителей.

Также Гутерриш выступил с предложением сформировать контактную группу с участием представителей организации, а также Москвы и Киева по формированию гуманитарных коридоров в зоне военной спецоперации на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.