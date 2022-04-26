Генсек ООН предложил создать контактную группу ООН – РФ – Украина по гумкоридорам

Фото: ТАСС/WAEL HAMZEH/EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с предложением сформировать контактную группу с участием представителей организации, а также Москвы и Киева по формированию гуманитарных коридоров в зоне военной спецоперации на Украине.

В ходе встречи с Владимиром Путиным Гутерриш отметил, что сегодня нередки ситуации, когда Россия и Украина объявляют о создании гумкоридоров, которые не работают на практике.

"Поэтому мы предлагаем создать гуманитарную контактную группу, в которой ООН, Россия, Украина смогут сообща обсуждать ситуацию с тем, чтобы эти коридоры были по-настоящему эффективны", – заявил он.

Также Гутерриш отметил, что ООН совместно с Международным комитетом Красного Креста готова за два-три дня провести оценку ситуации на "Азовстали" для организации эвакуации мирных жителей.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Гутерриша ввели в заблуждение о якобы неработающих гумкоридорах РФ.

По его словам, из Мариуполя при содействии России вышли 130–140 тысяч человек.

"И они могут ехать куда угодно: кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину. Куда угодно! Мы их не держим, оказываем всяческую помощь и поддержку", – подчеркнул президент РФ.

Ранее Гутерриш уже высказывал мнение о необходимости создания совместной контактной группы с Москвой и Киевом для решения гуманитарных вопросов на Украине. По его словам, такой формат облегчит формирование коридоров, которыми можно было бы воспользоваться для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

