Генсек ООН предложил РФ и Украине установить "пасхальное перемирие"

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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину с 21 апреля установить четырехдневное "пасхальное перемирие".

"Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, 24 апреля, чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров", – приводит РИА Новости его слова.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.