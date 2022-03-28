Генсек ООН призвал избегать ведущей к эскалации риторики после слов Байдена о Путине

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после слов Джо Байдена о Владимире Путине призвал избегать действий и риторики вокруг Украины, ведущих к эскалации. Об этом сообщает ТАСС.
"Я думаю, что нам нужна деэскалация. Военная деэскалация и деэскалация в риторике", – заявил Гутерриш в беседе с журналистами.
Президент США в ходе визита в Варшаву 26 марта заявил, что Владимир Путин не может оставаться у власти. При этом ранее американский лидер дважды назвал российского президента военным преступником.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал последнее заявление Байдена и заявил, что оно вызывает тревогу. Кроме того, представитель Кремля подтвердил, что подобные высказывания отслеживаются и фиксируются.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине призвал избегать подобной риторики
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