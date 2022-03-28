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Президент США Джо Байден заявил, что не призывал к смене власти в России, сообщает РИА Новости.

В субботу американский лидер выступил в Варшаве с продолжительной речью, посвященной ситуации на Украине. Он обрушился с претензиями на Россию и ее руководство в связи со спецоперацией, а в конце выступления заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что президент РФ "не может оставаться у власти".

Позднее в Белом доме пояснили, что Байден не имел в виду смену власти в России. Кроме того, сам он на соответствующий вопрос журналистов также ответил отрицательно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена, заявил, что не американскому лидеру решать, кому быть у власти в России, президента своей страны выбирают россияне.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц позже заявил, что НАТО не преследует цель смены власти в России. Он добавил, что главным инструментом со стороны Запада против России являются санкции. По его словам, целью должно быть соглашение между Россией и Украиной, между Зеленским и Путиным, которое привело бы к окончанию боевых действий.

До этого инцидента Джо Байден уже позволял себе резкие высказывания в адрес российского лидера. Так, он назвал Владимира Путина военным преступником. Он подчеркнул, что сейчас самое главное – сохранять единство демократий. Байден отметил важность приложения усилий для прекращения разрушений.

В свою очередь, Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона. Официальный представитель Кремля также выразил удивление, что обвинения в адрес Путина звучат именно из уст Байдена, ранее призывавшего бомбить Югославию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.