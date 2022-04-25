МО РФ сообщило о срыве гуманитарной операции на "Азовстали"

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Киевские власти сорвали гуманитарную операцию на "Азовстали", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.

"Несмотря на проявленную Российской Федерацией исключительно гуманную инициативу по эвакуации мирных граждан с территории металлургического комбината "Азовсталь", киевские власти сегодня снова цинично сорвали проведение этой гуманитарной операции", – заявил представитель Минобороны.

Мизинцев уточнил, что к 20:00 (по московскому времени) понедельника, 25 апреля, предлагаемым гуманитарным коридором никто не воспользовался.

В МО РФ объявили о прекращении боевых действий для выхода граждан с территории "Азовстали" днем понедельника. Михаил Мизинцев подчеркивал, что им можно было воспользоваться для эвакуации граждан, рабочего персонала, женщин и детей на "Азовстали", о которых сообщает Киев.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.