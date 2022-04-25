В МО РФ объявили о прекращении боевых действий для выхода граждан с территории "Азовстали"

13:09
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Вооруженные силы России с 14:00 прекратят боевые действия для предоставления возможности выхода граждан с территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом объявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Он также напомнил о гуманитарном коридоре, который работает круглосуточно уже 36 дней. Мизинцев подчеркнул, что он действует для эвакуации граждан, рабочего персонала, женщин и детей на "Азовстали", о которых сообщает Киев.
"Руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 по Москве 25 апреля в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях", – сказал Мизинцев.
Он добавил, что для выхода мирных жителей с территории предприятия нет никаких препятствий. При этом, отметил Мизинцев, командиры националистических формирований продолжают удерживать граждан на "Азовстали" в качестве живого щита.
Ранее Владимир Путин напомнил главе Европейского совета Шарлю Мишелю, что украинские власти не позволяют находящимся на территории "Азовстали" сдаться. Он подчеркнул, что военнослужащим, которые находятся на предприятии, предложили сложить оружие. При этом им гарантировали сохранение жизни, достойное обращение в плену и оказание квалифицированной медицинской помощи.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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