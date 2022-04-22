Путин напомнил главе Евросовета, что Киев не позволяет боевикам с "Азовстали" сдаться

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Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем напомнил, что украинские власти не позволяют находящимся на территории "Азовстали" сдаться. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что отдал приказ об отмене штурма завода. При этом находящимся там военнослужащим предложили сложить оружие и гарантировали сохранение жизни, достойное обращение в плену и оказание квалифицированной медицинской помощи.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев рассказал, что ВС РФ готовы объявить гуманитарную паузу для выхода с "Азовстали". Для этого, отметил он, украинские власти должны поднять белые флаги по всему периметру предприятия или на отдельных направлениях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

