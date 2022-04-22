В Минобороны РФ назвали условие для начала режима тишины на "Азовстали"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Военнослужащие РФ готовы объявить гуманитарную паузу для выхода заблокированных на "Азовстали" после того, как украинские вооруженные формирования поднимут белые флаги по всему периметру предприятия или на отдельных направлениях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

"В ответ на продолжающиеся утверждения украинской стороны о якобы нахождении на "Азовстали" мирного населения в очередной раз заявляем, что Россия готова в любой момент ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц, если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината, а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих", – приводит слова Мизинцева РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия гарантирует сохранение жизни и достойное обращение всем занявшим территорию металлургического комбината "Азовсталь" военным, которые сдадутся в плен. Он также отметил, что всем раненым из числа украинских солдат будет оказана медицинская помощь.

До этого российский лидер приказал отменить планируемый штурм предприятия. Свое решение он объяснил соображениями сохранения жизни российских военных. По его словам, для этого достаточно заблокировать территорию завода.

19 апреля ВС РФ впервые открыли гумкоридор для сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков нацбатальонов, занявших "Азовсталь". 20 апреля гумкоридор был открыт для мирных жителей, которые могут находиться на территории комбината, однако эвакуация, как заявили в Минобороны РФ, была сорвана киевскими властями, которые не отдали приказ прекратить боевые действия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

