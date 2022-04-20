В МО РФ заявили, что Киев сорвал эвакуацию мирных жителей из "Азовстали"

20 апреля, 22:06
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Киев сорвал эвакуацию мирных жителей, которые могут находиться на территории металлургического комбината "Азовсталь". Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он рассказал, что ВС РФ открывали гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из "Азовстали" с 14:00. По его словам, коридором не воспользовались и командиры нацбатальонов.
"Киевские власти проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение к украинским военнослужащим и не отдали им единственно правильный приказ – прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие", – отметил Мизинцев.
Он подчеркнул, что всем боевикам, добровольно сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни, полная безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи. Мизинцев прокомментировал и видеообращение бойцов батальона "Азов" к мировому сообществу с просьбой предоставить им зеленые коридоры. По его словам, РФ сделала все для спасения жизней бойцов. Он также посоветовал обращаться к руководству Украины.
Начальник центра отметил, что Россия ежедневно открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях. Кроме того, регулярно открывается морской коридор в юго-западном направлении.
Ранее Мизинцев рассказал, что боевики территориальной обороны Украины раздают жителям Николаева оружие и наркотики. Он отметил, что военные также проводят карательные рейды, чтобы выявить людей пророссийских взглядов. По его словам, подозреваемых задерживают и увозят в неизвестном направлении.
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