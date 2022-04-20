ВС РФ нанесли удары по 12 украинским военным объектам – МО

20 апреля, 20:12
Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования нанесли удары по 12 украинским военным объектам, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Поражены два пункта управления украинских войск в населенных пунктах Гусаровка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидове", – сказал Конашенков в ходе брифинга.
Также были уничтожены шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной, более 150 националистов, пять установок реактивной системы залпового огня, восемь единиц бронетехники и зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" у населенного пункта Языково.
Ранее сообщалось, что военные РФ за сутки поразили 1 053 военных объекта Украины. Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 31 пункту управления, 6 складам горюче-смазочных материалов, 910 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Президент России подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС России поразили более тысячи военных объектов Украины
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