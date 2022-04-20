В Крыму рассказали о планах украинских националистов в Одессе

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Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов рассказал, что жители юга Украины опасаются провокации в Одессе со стороны националистов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поступают тревожные сообщения от друзей из Одессы. Они рассказывают, что люди опасаются, что киевский режим готовит Одессе кровавую бойню. По словам местных жителей, возможен сценарий, когда озверевшие националисты и наемники в форме русской армии начнут массово расстреливать, взрывать, грабить и бомбить мирных жителей Одессы, чтобы затем в этом обвинить российских военных", – сказал Мурадов.

Он подчеркнул, что очевидцы сообщают о скоплении танков ВСУ вокруг города и о приехавших иностранных наемниках в самой Одессе.

"В сообщениях от людей из Одессы говорится, что солдат ВСУ переодевают в форму российской армии. Не исключено, что они и на свою технику могут нанести тактические знаки Z или V", – подчеркнул Мурадов.

Ранее Минобороны России предупредило о готовящейся провокации в Одесской области. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Служба безопасности Украины готовит провокацию с расстрелом мирных жителей в Одесской области для обвинения в этом военнослужащих России. По его словам, полученные фото- и видеоматериалы для раскручивания фейков будут опубликованы украинскими и западными информационными агентствами.

Также стало известно, что киевский режим при поддержке ряда западных стран готовит провокацию с обстрелом украинских храмов в пасхальную ночь. Для этого сформировали более 70 мобильных групп на автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

