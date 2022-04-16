Минобороны РФ предупредило о возможной новой провокации ВСУ

Минобороны России заявило, что ВСУ готовит очередную провокацию и может ударить "Точкой-У" по беженцам на вокзале в Лозовой.

Запустить ракеты собираются из Старомихайловки, которая находится под контролем войск России и ДНР, чтобы потом обвинить российских военных, заявили в военном ведомстве. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.