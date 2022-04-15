Украинские националисты задержали и пытают более 800 жителей города Лиман – МО РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Украинские националисты задержали 837 жителей города Лиман в ДНР и подвергают их жестким пыткам, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, с 11 по 15 апреля боевики националистических батальонов через механизм введенного комендантского часа провели тотальные поквартирные обходы, чтобы выявить у местных жителей пророссийские взгляды и признаки содействия формированиям ДНР.
"Всех подозреваемых (достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 человек) задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками", – сказал Мизинцев.
Он добавил, что в ходе силовых рейдов националисты принудительно изъяли ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны. Мизинцев также сообщил, что украинские боевики удерживают в заложниках более 6 тысяч граждан из девяти стран.
В пятницу, 15 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 10 объектов ВСУ, в том числе три района сосредоточения войск и несколько сосредоточений военной техники.
В ведомстве добавили, что также были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения в Парутине и Николаеве. В Ясенове и Срибном – пункты дислокации нацформирований. Оперативно-тактической российской авиацией в течение дня были выведены из строя 6 объектов ВСУ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские военные предотвратили разрушение Каховской ГЭС националистами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: