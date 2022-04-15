Украинские националисты задержали и пытают более 800 жителей города Лиман – МО РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Украинские националисты задержали 837 жителей города Лиман в ДНР и подвергают их жестким пыткам, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, с 11 по 15 апреля боевики националистических батальонов через механизм введенного комендантского часа провели тотальные поквартирные обходы, чтобы выявить у местных жителей пророссийские взгляды и признаки содействия формированиям ДНР.

"Всех подозреваемых (достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 человек) задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками", – сказал Мизинцев.

Он добавил, что в ходе силовых рейдов националисты принудительно изъяли ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны. Мизинцев также сообщил, что украинские боевики удерживают в заложниках более 6 тысяч граждан из девяти стран.

В пятницу, 15 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 10 объектов ВСУ, в том числе три района сосредоточения войск и несколько сосредоточений военной техники.

В ведомстве добавили, что также были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения в Парутине и Николаеве. В Ясенове и Срибном – пункты дислокации нацформирований. Оперативно-тактической российской авиацией в течение дня были выведены из строя 6 объектов ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

