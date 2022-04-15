ВС РФ предотвратили попытку удара националистов по Каховской ГЭС

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ВС РФ предотвратили попытку националистов ударить по Каховской ГЭС. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.
"Утром 15 апреля российскими вооруженными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего <…> Около 7 часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами "Точка-У", – заявил Конашенков.
Он уточнил, что обе ракеты были сбиты в воздухе системами ПВО РФ. Осколки одной из них упали на Новую Каховку Херсонской области, в результате чего получили повреждения здания детсада и жилые строения.
Из-за осколков ПВО, по словам Конашенкова, ранения получили женщина и ребенок, которым на месте военными РФ была оказана первая помощь. На данный момент они доставлены в больницу.
Ранее российские военные сбили вертолет ВСУ, обстрелявший Брянскую область. Также ВС РФ поразили украинский истребитель Су-27 в районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области и восемь беспилотников.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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