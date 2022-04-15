Российские военные сбили вертолет ВСУ, обстрелявший Брянскую область

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 ВСУ, принимавший участие в обстреле поселка Климово в Брянской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Городни Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области", – сказал Конашенков.

По его словам, также российские военные сбили украинский истребитель Су-27 в районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области и восемь беспилотников в районах населенных пунктов Левковка, Изюм, Новая Кубань, Новая Астрахань, Чернобаевка, Счастливое и Черный Сокол.

14 апреля два вертолета ВСУ с тяжелым наступательным вооружением вторглись в воздушное пространство России и обстреляли жилой сектор в районном центре Климово Брянской области. В результате ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины порядка 100 домов получили ущерб. По его словам, в Климово прилетело девять снарядов.

По факту обстрела Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Климовском районе Брянской области после ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

