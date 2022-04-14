Порядка 100 домов были повреждены в результате обстрела в Брянской области

Фото: СК РФ

Порядка 100 домов получили ущерб в Брянской области после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Нанесли удар по поселку городского типа – это районный центр Климово, туда прилетело девять снарядов. Они знали, куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам. Два дома сгорели полностью", – рассказал Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими поселка Климово Брянской области. По данным следствия, 14 апреля два вертолета ВСУ с тяжелым наступательным вооружением незаконно вторглись в воздушное пространство России.

В результате ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов отмечал, что все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

